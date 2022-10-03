شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يهزم حرس الحدود 2-0 وديا استعدادا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للكرة بنادى إنبى على نظيره فريق حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على استاد المكس بالإسكندرية، وذلك في ختام مباريات الفريق الودية خلال فترة إعداده بأحد فنادق برج العرب بالإسكندرية، استعداداً للموسم الرياضى الجديد .

انتهى الشوط الأول بتقدم إنبى بهدفى المباراة، حيث افتتح جرجس مجدى التسجيل لإنبى من ركلة جزاء، وأكد الوافد الجديد صلاح زايد فوز إنبى بتسجيله الهدف الثانى فور نزوله للمباراة، فيما أحرز حرس الحدود هدفه الوحيد من ركلة جزاء بعد مرور عشر دقائق من عمر الشوط الثانى ، لتنتهى المباراة بفوز للفريق البترولى بهدفين مقابل هدفاً .

كان الحرس قد تعادل مع سموحة تعادل مع حرس الحدود 1/ 1، فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضي، ضمن المعسكر المغلق الذى يخوضه الفريق السكندري استعدادا للموسم الجديد.

تقدم لسموحة اللاعب محمد نادى، وتعادل محمود جمعة لفريق حرس الحدود، فى المباراة التى لعبت كل شوط 50 دقيقة لإشراك أكبر عدد من اللاعبين.