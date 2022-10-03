شكرا لقرائتكم خبر عن بأقدام زكي وإيفونا.. أسوان يتعادل وديا مع الاتحاد السكندري 2-2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان مع نظيره فريق الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر اليوم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن استعدادات زهرة الجنوب لبطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدفي أسوان محمد حمدي زكي والجابوني ماليك ايفونا.

يذكر أن أسوان خاض أكثر من ودية خلال معسكره الأخير بالقاهرة للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الانسجام داخل الملعب قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2022 / 2023.

في سياق متصل، استقر مسئولو نادي أسوان على الإعلان عن قميص الفريق الأول لكرة القدم يوم 10 أكتوبر المقبل، وذلك قبيل انطلاق مسابقة الدوري والمقرر لها 16 من الشهر نفسه.

وكشف مسئولو أسوان أن طموح تماسيح النيل يتخطى مسألة البقاء فى الدورى، للظهور بشكل مميز فى الموسم الجديد يليق بالصفقات التى تمت.