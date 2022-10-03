شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 3 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد أندرياس أندويا، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين فى فقرات بدنية متنوعة مع بداية المران الجماعي للفريق الذى أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى لاعبو الأهلي جانبا من التدريبات البدنية بالكرة ضمن فقرات محددة استمرت لمدة نصف ساعة.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعاً باللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذى أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومدير الكرة خلال الاجتماع على الحديث مع اللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة والتي تشهد انطلاق مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا.