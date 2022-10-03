كرة يد.. الزمالك يقسو على فاب الكاميروني بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق الزمالك فوزًا سهلًا أمام فريق فاب الكاميروني بنتيجة 43-21، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليًا بتونس.

ويعد هذا الفوز، هو الفوز الثالث للفريق الأبيض، حيث بدأ فرسان ميت عقبة المشوار، بفوز ساحق أمام ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40-17، ثم فوزًا مستحقًا أمام المولودية الجزائري بنتيجة 34-25.

وتضم مجموعى الزمالك الأولى كل من ريد ستار الإيفواري والمولودية الجزائري وفاب الكاميروني، إلى جانب الإفريقي التونسي.

وينهي الزمالك مشوار المجموعات بملاقاة فريق الإفريقي التونسي، يوم الأربعاء المقبل، في تمام السادسة مساءً.

وتستضيف تونس النسخة رقم 43 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.