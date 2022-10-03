"معسكرات وتعليمات جديدة".. تعرف على قرارات كلاتنبرج استعدادًا للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشف مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن خططه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود معسكر كامل للحكام قبل بداية الدوري.

وقال كلاتنبرج خلال فيديو عبر صفحة اتحاد الكرة: "من المهم جدا أن تكون هذه المعسكرات في بداية الموسم، ومن المهم أن يصل للحكام التعليمات الجديدة التي سيتم العمل بها على مدار الموسم".

وأضاف: "هناك بعض الموضوعات التي سيتم تدريب الحكام عليها في هذا المعسكر مثل لمسة اليد والتمركزات خلال المباريات وسيكون هناك تدريب عملي في الملعب لتحديد مستويات الحكام وتطويرهم".

وأكمل: "كل محاضرة سيكون بها 50 حكمًا على مدار 3 محاضرات ما يعني أنه سيتواجد 150 حكم، وبرنامج التدريب سيحتوي على بعض التدريبات على لمسات اليد والتسلل والتمركزات من أجل توحيد القرارات على مدار الموسم".

وأردف: "سيكون التدريب العملي عبارة عن مباراة لمدة 5 دقائق لكل حكم، و2 مساعدين وسيتم تقييم أداء كل حكم بعدها من أجل توصيل المعلومات لهم بشكل صحيح".

وأوضح: "سيكون هناك محاضرات عن اللياقة البدنية ليكونوا جاهزين بأفضل مستوى بدني وسيتم معرفة أوزان كل حكم لعدم تواجد أي وزن غير مناسب لأي حكم".

واختتم: "مهم جدا أن تصل رسالة للجميع أننا نفهم معنى كرة القدم ونحترم كل المدربين واللاعبين وأننا نفهم قانون كرة القدم وهذا سيساعدنا في إدارة المباريات بأفضل صورة، وأتمنى كل التوفيق لكل أندية الدوري المصري بدرجاته المختلفة".