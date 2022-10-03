ناديه الأمريكي يعلن.. فيوتشر يضم حاجي باري من سويتش باكس

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي سويتش باكس الأمريكي، انتقال لاعبه الغيني، حاجي باري، إلى فريق فيوتشر، في صفقة تم وصفها بالتاريخية، بالنسبة لدوري الدرجة الثانية الأمريكي.

وقال باري في حديث مطول له مع الصفحة الرسمية لناديه على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هذه الفرص لا تأتي كثيرًا، لذلك كان قرارًا سهلاً بالنسبة لي، لكن على الرغم من أنني سعيد، إلا أن بداخلي شيء حزين، لرحيلي عن هذا النادي الذي أحبه".

وذكر تقرير بالموقع الرسمي للنادي، أن صفقة انتقاله ستكون تاريخية بالنسبة لدوري الدرجة الثانية الأمريكي، وهي أكبر من قيمة انتقال كوبي هنري، الذي انتقل إلى ريمس الفرنسي خلال الصيف الماضي، مقابل ما يقرب من 650 ألف يورو.

وشارك باري مع سويتش باكس في 30 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم 16 هدف، وصنع 9 لزملاءه، كما أن له مباراة دولية واحدة مع منتخب غينيا، تعود لعام 2018، ولم يشارك بعدها.

وسبق لصاحب الـ29 عامًا، أن لعب في عدة أندية أمريكية، أبرزها فريق أورلاندو، الذي احترف ضمن صفوفه لاعب المصري الحالي عمرو طارق من قبل.

وحصل باري على جائزة الحذاء الذهبي كهداف دوري الدرجة الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري لموسم 2021.

وللاعب فيوتشر تجربة سابقة في دوري الكيان الصهيوني، مع فريق هابوييل، استمرت لـ6 أشهر فقط، من يناير وحتى يوليو 2019، قبل أن يعود مرة أخرى للدوري الأمريكي.