ميسي أكثر خطورة من هالاند ومبابي.. تقرير رقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أكد تقرير صحفي إسباني، أن ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان هو أكثر اللاعبين في أوروبا خطورة على المرمى، متفوقًا على زميله كيليان مبابي، وإرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية خلال تقريرها إن ميسي سجل هذا الموسم 10 أهداف، وقام بعمل 8 تمريرات حاسمة، مع النادي والمنتخب.

وأضاف التقرير أن ميسي يبدو أكثر راحة على أرض الملعب، وهذا لا ينعكس فقط على أرقامه، ولكن أيضًا في أداء باريس سان جيرمان، خصوصًا مع تولي كريستوف جالتير الإدارة الفنية للفريق الباريسي.

وأشار التقرير أن شبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام قالت إن ميسي يولد إجمالي 5.25 موقفًا خطيرًا في كل مباراة، وتتضمن هذه المواقف التمريرات الحاسمة، الأهداف، والتمريرات الأمامية، والمراوغات التي لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة.

وأكد تقرير ماركا أن ميسي بهذا الرقم يتفوق على زميله في الفريق مبابي، والنرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الذي سجل 17 هدفًا وثلاث تمريرات حاسمة، إلا أن تأثيره خارج الأهداف ضئيل في طريقة لعب السيتي.

واختتم التقرير بحديث جوارديولا عن هالاند، عندما قال أن لاعبه يحتاج إلى زملاؤه في الفريق، بعكس ميسي القادر على إحراز الأهداف بمفرده.