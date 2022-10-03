قبل 3 أشهر من مونديال اليد.. ماذا قدم 8 محترفين مصريين مع 5 أندية أوروبية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

ثلاثة أشهر فقط متبقية على انطلاق منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2023 التي ستقام في السويد وبولندا، وهي المسابقة التي يأمل المنتخب المصري في الوصول لأبعد نقطة بها، بناء على نتائجه في الفترة الماضية.

المنتخب المصري في بطولة العالم الأخيرة وصل إلى دور الثمانية قبل الخسارة أمام الدنمارك في المباراة الشهيرة التي امتدت لوقتين إضافيين ورميات ترجيح، قبل شهور قليلة من احتلال المركز الرابع في أولمبياد طوكيو.

وشهدت الأسابيع الماضية انطلاق الدوريات المحلية في أوروبا وكذلك بطولة دوري الأبطال الأوروبي، حيث ينشط ثمانية لاعبين محترفين مصريين في خمسة أندية أوروبية مختلفة.

ثنائي حراسة المرمى

لم تكن بداية محمد الطيار مع لايبزيج الألماني على أفضل ما يكون، حيث يحتل الفريق المركز 15 في جدول ترتيب البطولة المكونة من 18 فريقًا، بعدما فاز في لقاء واحد فقط وتعادل في مثله، وخسر في أربعة.

ويتواجد الطيار في المركز 25 في لائحة أفضل حراس المرمى في الدوري الألماني، بعدما شارك في ست مباريات ليحقق نسبة تصديات 26.67% بعدما تصدى لـ24 تصويبة فيما تلقت شباكه 66 هدفًا.

وبالانتقال إلى الدوري الألماني، فيقدم محمد علي حارس مرمى سيفين أداء مميز مع فريقه أدى إلى تواجد الفريق الصاعد حديثًا للمنافسة الممتاز في المركز السابع بجدول الترتيب، بعدما حقق الفوز في مباراتين وخسر في مثلهما وتعادل خلال واحدة.

ونجح محمد علي في التصدي إلى لـ44 تصويبة على مرماه خلال المباريات الخمس التي لعبها فريقه، ليحتل المركز التاسع بين أفضل حراس الدوري الإسباني بفارق ثمان تصديات عن الحارس أنتي جربافاك لاعب كونيكا صاحب الوصافة، خلف العملاق المونتنيجري ميل ميوشكوفيتش الذي يغرد منفردًا في الصدارة بـ66 تصدي مع فريق توريلافيجا.

ثنائي فيزبريم

يظل نادي فيزبريم المجري هو الأقوى بين أندية اللاعبين المصريين المحترفين، والذي ينشط به الثنائي يحيى خالد ويحيى الدرع، حيث قدما أداء رائع مع الفريق في الدوري المحلي وكذلك بدوري أبطال أوروبا.

ففي البطولة المحلية، يحتل فيزبريم المركز الثاني في ترتيب الدوري المجري بفارق نقطتين خلف فريق زجيد -الذي لعب مباراة واحدة أكثر-، حيث لم يخسر كلاهما أي مباراة بعد خمس جولات من المنافسة.

وخلال المنافسة المحلية، نجح يحيى الدرع في تسجيل 15 هدفًا خلال أربع مباريات شارك خلالهم مع الفريق، بينما سجل يحيى خالد 10 أهداف في ثلاث مباريات فقط، في ظل تعرضه لإصابة قبل انطلاق الموسم وغيابه عن أولى مواجهات فريقه.

أما في دوري الأبطال الأوروبي، فيتربع فيزبريم على صدارة ترتيب المجموعة الأولى بعد الفوز في مبارياته الثلاث، متفوقًا على باريس سان جيرمان الفرنسي، ماجديبورج الألماني، فيسلا بلوك البولندي، جوج هاندبولد الدنماركي، دينامو زغرب الكرواتي، دينامو بوخارست الروماني وبورتو البرتغالي.

وقاريًا، سجل يحيى خالد 14 هدفًا خلال المباريات الأوروبية الثلاث ليحتل المركز 17 في ترتيب هدافي البطولة، بفارق تسعة أهداف عن المتصدر أليكس فلاه لاعب كيلسي البولندي، بينما سجل يحيى الدرع ثلاثة أهداف فقط منهم اثنين في لقاء باريس سان جيرمان، وواحد في مواجهة دينامو بوخارست.

ثنائي نيم

ما زال محمد سند جناح نادي نيم الفرنسي يسير على نفس منوال المواسم الماضية، ليصبح على رأس هدافي فريقه في الدوري المحلي، لكن هذا الموسم ظهر بجانبه زميله أحمد هشام "دودو" بقوة.

سند نجح في تسجيل 31 هدفًا من 40 محاولة خلال أربع مباريات لعبها مع فريقه، ليحتل المركز الرابع بين هدافي المسابقة بفارق ثلاثة أهداف فقط عن نيمانيا إليتش لاعب نادي تولوز.

أما أحمد هشام فسجل 25 هدفًا من إجمالي 43 تصويبة، ليظهر في المرتبة السابعة بين أفضل هدافي البطولة الفرنسية، بعدما شارك في المباريات الأربع لفريقه أيضًا.

ويحتل نيم المركز الرابع في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد أربع نقاط، بعد مرور أربع جولات من بدايته، بالفوز في مبارتين والخسارة في مثلهما، وبفارق أربع نقاط عن نانت المتصدر، وثلاث عن باريس سان جيرمان الوصيف.

ثنائي بوخارست

بعدما توج مع برشلونة بدوري الأبطال الأوروبي في نسخته الماضية، يشارك علي زين بصفة مستمرة مع دينامو بوخارست الروماني في النسخة الحالية من المسابقة، إلا أن الفريق ما زال بدون أي انتصارات حتى الآن في المسابقة.

علي زين نجح في تسجيل تسعة أهداف خلال المباريات الثلاث التي لعبها مع دينامو أوروبيًا خلال الموسم الجاري، منهم خمسة أهداف في مواجهة جوج الدنماركي التي حصد خلالها الفريق نقطته الوحيدة في دور المجموعات عقب التعادل، بينما خسر مباراتين ضد فيزبريم وماجدبورج.

أما محمد ممدوح هاشم، فنجح في تسجيل أربعة أهداف في مسيرته الأوروبية مع نفس الفريق حتى الآن، خلال مشاركته في مواجهتي فيزبريم وجوج، وبواقع هدفين لكل مباراة.

ويتربع دينامو بوخارست كالمعتاد على صدارة ترتيب الدوري الروماني برصيد 18 نقطة من ست انتصارات، وبفارق ثلاث نقاط عن بايا ماري الذي يحل في المرتبة الثانية بالبطولة.