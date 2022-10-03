32 طفلاً من بين ضحايا حادث التدافع بملعب كرة قدم في إندونيسيا

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مسؤول في وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل في إندونيسيا، إن 32 طفلا على الأقل لقوا حتفهم في حادث تدافع في ملعب لكرة القدم في إندونيسيا.

وبحسب المسؤول الإندونيسي أدى الحادث إلى مقتل 125 شخصا منهم 32 طفلًا، وأصغرهم طفل يبلغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات.

و حدث التدافع في أعقاب مباراة بين فريقين محليين في محافظة جاوة الشرقية.

وقد جرح المئات في التدافع الذي وقع في أعقاب إطلاق الشرطة الغازات المسيلة للدموع على مشجعين اقتحموا أرض الملعب.

واقتحم مشجعو نادي أريما إف سي في كانجوروهان في مدينة مالانغ الشرقية أرض الملعب بعد خسارة فريقهم 3-2 أمام بيرسيبايا سورابايا، وهي الخسارة الأولى منذ أكثر من عقدين أمام منافسهم اللدود.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعين وهم يركضون إلى أرض الملعب بعد صافرة النهاية.

وأمر الرئيس جوكو ويدودوبوقف جميع المباريات في الدوري الإندونيسي الممتاز حتى يتم إجراء تحقيق.



(وكالات)