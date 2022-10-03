شكرا لقرائتكم خبر وصول موسيماني لبدء مشواره مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي إلى مدينة جدة، ليبدأ مشواره مع الفريق في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

وكان أهلي جدة أعلن أخيرا التعاقد مع موسيماني حتى نهاية الموسم، خلفا للأوروجوياني المقال سيبولدي.

كما تقرر أن يصل مدرب اللياقة البدنية الجنوب إفريقي كابيلو رانجواغا، إلى جدة بعد الانتهاء من ورش العمل الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم والمجدولة مسبقا.

ويحتل الأهلي حاليا المركز السابع برصيد 8 نقاط، ويلاقي فريق جدة غدا الأربعاء ضمن الجولة السادسة من المسابقة.