وصول موسيماني لبدء مشواره مع الأهلي

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وكان أهلي جدة أعلن أخيرا التعاقد مع موسيماني حتى نهاية الموسم، خلفا للأوروجوياني المقال سيبولدي.كما تقرر أن يصل مدرب اللياقة البدنية الجنوب إفريقي كابيلو رانجواغا، إلى جدة بعد الانتهاء من ورش العمل الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم والمجدولة مسبقا.
ويحتل الأهلي حاليا المركز السابع برصيد 8 نقاط، ويلاقي فريق جدة غدا الأربعاء ضمن الجولة السادسة من المسابقة.
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