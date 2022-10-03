سانتو الاتحاد مرشح للعودة لتدريب وولفرهامبتون

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وخلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقنوات «بي إن سبورتس» القطرية، قال أبو تريكة «البرتغالي نونو سانتو مرشح للعودة لتدريب وولفرهامبتون».يأتي ذلك بعدما أعلن نادي وولفرهامبتون عن فسخ التعاقد مع البرتغالي برونو لاج، المدير الفني للفريق، بسبب نتائج الفريق غير المقنعة تحت قيادته.
ويقدم سانتو مع الاتحاد نتائج جيدة في بطولة دوري روشن للمحترفين.
وأعلن نادي وولفرهامبتون، عن فسخ التعاقد مع برونو لاج، بسبب تواجد الفريق في منطقة الهبوط، بعد خوض 8 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.
من جانبه أكد رئيس نادي وولفرهامبتون على أن القرار الذي اتخذه بإقالة لاج كان صعبا.
وسبق لسانتو وقاد فريق وولفرهامبتون خلال الفترة من 2017 حتى 2021، حيث نجح في تقديم عروض قوية مع الفريق، قبل أن يتركه ويقود توتنهام الذي لم يستمر معه سوى 4 أشهر فقط.
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