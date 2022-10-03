دفاع الاتحاد يشل هجوم النصر .. وغروهي تاريخي

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الاتحاد يتفوق دفاعيا





التنظيم المحكم للبرتغالي نونو سانتو في تأمين منتصف الملعب، وتضييق المساحات، وإقفال محكم في النواحي الدفاعية



تقارب الخطوط صعّب المهمة على النصر



عدم التأثر بالنقص من الشوط الأول بعد طرد طارق حامد



النجاح في تجاوز ظروف الغيابات في قائمة الفريق الأساسية



الخروج بنقطة خارج الأرض أمام منافس



نجومية وبراعة المصري أحمد حجازي، صمام أمان دفاعات الاتحاد، أسهمت في إنهاء خطورة مهاجمي النصر



المحافظة على تماسك الفريق وعدم تلقي أول خساره بالدوري



البرازيلي مارسيلو غروهي حافظ على شباكه نظيفة في خامس مباريات الفريق



المشاركة الأولى لسويلم المنهالي مع الفريق في مواجهة صعبة



اللاعب القضية المغربي عبدالرزاق حمدالله، أهدر فرصتين محققتين رغم وجوده وحيدا في خط هجوم الاتحاد



هوية فنية مفقودة للنصر مع غارسيا



ما زال الغضب النصرواي مستمرا على الطريقة المتبعة من الفرنسي رودي غارسيا حتى بعد التوقف



افتقاد الفريق إلى الحلول الهجومية وتنوع طرق اللعب



عدم استغلال نقص الاتحاد المبكر في المباراة



فشل غارسيا في الاستعانة بالبدلاء طوال مجريات المباراة



خروج الفريق بنقطة رغم إقامة اللقاء على ملعبه



عدم استغلال ظروف غيابات الاتحاد



اختفاء فعالية وخطورة صانع لعب الفريق البرازيلي تاليسكا



استسلام الكاميروني أبو بكر فينيست لرقابة دفاعات الاتحاد



البطء في صناعة اللعب والاستحواذ السلبي للفريق



الشحن النفسي للاعبي النصر أثر سلبا على تركيزهم في المباراة



غياب دور الأطراف في استغلال المساحات ومساندة لاعبي الوسط



مشاهدات من الكلاسيكو



استمرار التفوق الاتحادي في مواجهات الفريقين للموسم الخامس على التوالي



توقف الكلاسيكو نتيجة الاحتكاكات والإصابات بين لاعبي الفريقين



6 بطاقات صفراء، وبطاقتان حمراوان من نصيب الفريقين



غياب المستوى الفني في قمة منتظرة



البرازيلى غروهي طالب الحكم بإيقاف المباراة نتيجة الدخان الكثيف المنبعث من مدرجات النصر بداية الكلاسيكو



واصلت إدارة ملعب مرسول بارك إطفاء إضاءة الملعب رغم خروج المباراة سلبية من الأهداف



رئيس النصر مسلي آل معمر اتّهم حكم المباراة بالاحتقان ضد لاعبيه، وتسبب في إخراجهم من أجواء المباراة



شهد الكلاسيكو غياب رباعي الاتحاد البرازيلي رومارينهو والبرتغالي هيلدر كوستا وأحمد شراحيلي وعبدالعزيز البيشي للإصابات



فيما غاب الأوزبكي ماشاريبوف والأرجنتيني بيتي وعبدالفتاح عسيري وعلي لاجامي عن النصر للسبب ذاته



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يرتق كلاسيكو النصر والاتحاد إلى المستوى المأمول، وطغت السلبية على مجرياته، وسط أداء فني باهت من الفريقين، خلال لقاء الفريقين في قمة الجولة الخامسة من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، على الرغم من الإثارة الطاغية في المعسكرين قبل الكلاسيكو على خلفية أحداث التسجيلات بين الإدارتين، وما صاحبها من جدل فترة الصيف، ليخرج اللقاء بنتيجة سلبية جاءت في صالح المتصدر الشباب ووصيفه الهلال رغم الخسارة من التعاون.

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