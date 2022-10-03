شكرا لقرائتكم خبر الدخان البارد حجب الرؤية وكتم أنفاس الجماهير في مرسول بارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت مواجهة الكلاسيكو بين فريقي النصر والاتحاد انتشار دخان بارد كثيف أطلقه جماهير النصر في ملعبها (مرسول بارك) بالعاصمة الرياض كشكل جمالي ونوع من أنواع التشجيع والعوامل المحفزة للاعبين فوق أرضية الميدان، وظلت الرؤية متدنية على غير العادة في مشهد هو الأول في الكرة السعودية نتيجة لكثافة الأعيرة الدخانية التي أطلقت بكثافة لم تكن معهودة وأسهم البناء الهندسي للملعب وسكون الرياح لبقائها لأكثر من 30 دقيقة من المواجهة التي جاءت سلبية في النتيجة والأداء.

وتوقعت الجماهير الرياضية أن يوقف الحكم الأوروجوياني أندريس بدء المباراة أسوة بما يحدث في الملاعب العالمية ولاسيما الأوروبية كما حدث على سبيل المثال في مواجهة إيند هوفون وأياكس في منافسات الدوري الهولندي 2017، وأيضا في لقاء ليفربول ومانشستر سيتي الماضي إلا أنه رأى إطلاق الصافرة وبدء اللقاء بالرغم من عدم وضوح الحكم المساعد الثاني أثناء سير الشوط الأول لاسيما في بدايته.

كما أن حارس فريق الاتحاد مارسيل غروهي اشتكى أثناء سير اللعب من سوء الرؤية في الملعب نتيجة لإطلاق تلك الأدخنة بشكل كثيف والذي أثر على النقل التلفزيوني بشكل جلي من خلال تعلق الدخان في أجواء الملعب.

وعلمت «مكة» أن الجهة المسؤولة عن السماح أو منع دخول الدخان الملون للملاعب هي وزارة الرياضة كون المنشآت الرياضية تابعة لها، وليس لرابطة دوري المحترفين أي ارتباط كون عملها مناطا بداخل الملعب.

الهدف من صناعة الدخان الملون:

لم تكن الملاعب الكروية هي المستهدفة لصناعة الدخان الملون، بل إنه يستخدم في الأساس لأغراض عسكرية للتغطية على الأفراد أو على آليات ومنع رؤية العدو، أو لتحديد مكان استخدام دخان ملون.

أنواع الدخان البارد:

ممنوعة في كثير من الدول الأوروبية فالنوع الأول آمن يصنع عبر علب مضغوطة تنفث الدخان بألوان مختلفة.

النوع الثاني يحتاج لشعلة لاستخدامه وهو أخطر من النوع الأول.

لماذا استمر الدخان عالقا في المباراة:







التصميم الهندسي لملعب مرسول بارك وعدم وجود أماكن تهوية لتدوير التيار الهوائي.



سكون الرياح بالرياض وقت المواجهة أسهم في بقاء الدخان عالقا لدقائق طويلة.



عدم وجود مساحات شاسعة بين الملعب والمدرجات.



عدم وجود المرواح التي تدفع الهواء نحو الأمام.



مخاطر الدخان البارد والملون: