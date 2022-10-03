شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: 25 ألف جنيه غرامة على اللاعبين المعترضين على قرارات الحكم بالمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم الاتفاق مع كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام، على توقيع غرامة 25 ألف جنيه على اللاعبين الذين يذهبون للحكم بعد نهاية الشوط أو المباراة للاحتجاج على قراراته.

وقال عضو اتحاد الكرة، في تصريحات إذاعية، إن الهدف من الغرامة المالية على اللاعبين هو منع الاعتراض على الحكم والالتزام بقراراته.

وأكد عامر حسين، أن استكمال الدوري خلال كأس العالم سيكون في صالح كرة القدم المصرية، وأن استكمال الدوري وقت كأس العالم شأن داخلي، وليس للفيفا علاقة بذلك".

وأوضح عامر حسين، أنهم تواصلوا مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد قرارهم النهائي باستكمال الدوري خلال كأس العالم.

وتابع: "الاتحاد الجزائري أكد لنا أن هذا أمر داخلي وليس للفيفا علاقة باستكمال المسابقات المحلية".

واختتم عامر حسين تصريحاته قائلا: "لا يحق للأهلي أو الزمالك الاعتراض على استكمال الدوري خلال كأس العالم، ولكن يحق للأندية الاعتراض في حال وجود أكثر من لاعبين في كأس العالم، هكذا تنص اللوائح".