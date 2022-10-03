شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهي إجراءات سداد مستحقات لاعبيه السابقين ويخاطب الفيفا لفتح القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي بشكل رسمي في إنهاء كافة التحويلات الخاصة بسداد المستحقات المالية المتأخرة لبعض من لاعبيه السابقين بعد استلام النادي إشعارات التحويل الدالة على وفاء النادي بكافة الحقوق المالية للقضايا المعلقة علي النادي الإسماعيلي وإجماليها 6 قضايا، من بينها قضية التونسي لسعد الجزيري.

وقام مسئولو النادي بالتواصل مع المحامي نصر عزام لمخاطبة الفيفا لإنهاء هذا الملف حتى يتسنى للفريق قيد الصفقات الجديدة التي تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوفى مجلس الإدارة بوعده مع جماهير الإسماعيلي من أجل حسم هذا الملف الطويل الذي بات يؤرق جماهير النادي التي ترغب في رؤية اللاعبين الجدد الذي تم التعاقد معهم سعيا لإعادة النادي لمكانته المعتادة بين أندية الكبار منافسا وحاصدا للألقاب.