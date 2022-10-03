شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة رجال سلة الأهلي تصل إلى الكويت للمشاركة بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، إلى الكويت استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

ويتواجد "رجال سلة الأهلي" بالمجموعة الثانية، إلى جانب أندية الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغرافة القطري.

وتضم قائمة الفريق في البطولة كلا من:

سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.