شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم كاسكادا بثلاثية نظيفة في ثانى ودياته استعدادًا للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيوتشر الفوز على فريق كاسكادا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم، في إطار استعدادت فيواشر للمواجهة الأفريقية القادمة أمام فريق كالون فى الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

يخوض فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، تحدياً جديداً في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عندما يحل ضيفاً على نظيره كالون السيراليوني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقام مباراة فيوتشر وكالون يوم 9 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تقام المباراة في ليبيريا، وقرر علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، أن يخوض الفريق تدريباته على فترتين قبل السفر إلى ليبيريا، فترة صباحية وأخرى مسائية، وذلك لزيادة اللياقة البدنية للاعبين، وتولى محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق، مسؤولية قيادة التدريبات في غياب علي ماهر للحصول على رخصة التدريب.

كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، عن موعد سفر فريقه إلى ليبيريا استعداداً لمواجهة فريق كالون فى الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقال السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”، "حددنا 5 أكتوبر المقبل للسفر إلى ليبيريا والرحلة تستغرق 12 ساعة يتخللها ترانزيت نظراً لطول المسافة، والمباراة ستقام يوم 9 أكتوبر الجاري ولم يتم تحديد موعد مباراة الإياب في القاهرة حتى الآن".