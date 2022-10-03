شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب جمعة بعد قرار استبعاد المحترفات من منتخب السيدات: اتحاد اليد قضى على حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الصدمة تعيشها رحاب جمعة لاعبة كرة اليد المحترفة فى الدورى الفرنسى بعد قرار اتحاد اليد باستبعاد المحترفات من تمثيل منتخب مصر فى بطولة أفريقيا المقبلة بالسنغال.

وكتبت رحاب جمعة على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك التالى:

1. اتحاد كرة اليد قرر وبدون مقدمات استبعاد المحترفات من المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة اليد للسيدات (الفريق الأول) التي ستقام في السنغال 9 نوفمبر المقبل.

2. 10 سنين من الكفاح والصبر والمعافرة في الخارج ما بين الدنمارك وفرنسا والجزائر بناشد اتحاد كرة اليد بضرورة تشكيل منتخب أول للسيدات وبمجرد ما يتم الإعلان عن تشكيل المنتخب يتم استبعاد المحترفات طب ليه؟ ولصالح مين؟

3. 10 سنين اكتسبت خبرات متراكمة في كل الملاعب الأوروبية وأحرزت مئات الأهداف وعملت مواسم استثنائية في ملاعب فرنسا والدنمارك والجزائر وكان قبل احترافي في النادي الأهلي، وبعد كده الاتحاد بيقولك متشكرين مش عايزين محترفات في المنتخب الأول.

4. منذ الإعلان عن تشكيل منتخب للسيدات انتظرت أسابيع حتى يتواصل معنا أي مسئول في اتحاد كرة اليد وبعت للمدير الفني الكابتن رامي عبد اللطيف – مدربي السابق في الأهلي وعارف مستوايا – ألف مبروك وتمنيت له التوفيق وشاف رسالتي وتجاهل الرد، قولت استني يا رحاب أسبوعين كمان يمكن مشغول وبعدها أرسلت له رسالة بسأل عن موقف المحترفات لأن الدوري في فرنسا سيتوقف خلال بطولة الأمم الأفريقية وكذلك الأمم الأوروبية، وبالتالي معنديش أي التزام مع فرقتي ومستعدة لنيل شرف تمثيل منتخب مصر.

5. أرسلت رسالة للكابتن أيمن صلاح مدير المنتخبات واتصلت به عدة مرات ورغم ذلك يتجاهل كل الاتصالات والرسائل التي أرسلها له، اتصلت بالسيد الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد وهاتفه مغلق أو لا يرد.

6. مفيش مسئول في اتحاد كرة اليد قالي ابعتي يا رحاب أي مباراة نشوف مستواكي؟ مفيش مسئول في اتحاد كرة اليد أو مدرب سألوني بتلعبي في كام مركز دلوقتي داخل الملعب؟ تفاصيل كتير ساكتة وشايلة في قلبي ومش عايزة أتكلم.

7. 10 سنين عانيت فيهم من الغربة والانكسار والصبر والمعافرة ومفيش مرة مسئول في اتحاد كرة اليد اتصل بيا وسألني عاملة إيه يا رحاب، مفيش مسئول في اتحاد كرة اليد تابع معايا أي حاجة ولا سألني عندكم مشاكل أو محتاجة أو دعم من الاتحاد ورغم كده صبرت وناشدت عشرات المرات بضرورة تشكيل منتخب أول للسيدات وبعد تشكيله قالوا "مش عايزين محترفات".

8. بقالي أيام بعيط وببكي لوحدي عارفين ليه؟ لأنه معايا محترفات من المغرب والكونغو والسنغال وتم استدعاؤهن من اتحادات بلادهن، عارفين القهر والحزن والوجع اللي جوايا ،سنين من الصبر والمعافرة والوجع والألم والانكسار والنجاح عشان اكتسب خبرات وأكون لاعبة متميزة قادرة على نيل شرف تمثيل منتخب مصر، رحلتي كانت صعبة والله وتعبت جدا جدا لحد ما وصلت للاحتراف في أوروبا.

9. أنتم بتكسروا حلمي وحلم كل بنت بدأت حياتها من الصفر عشان تشرف بلدها وتلعب باسم منتخب مصر ،بنت مصرية صعيدية بدأت حياتها من مراكز الشباب حتى وصلت العالمية يتم استبعادها من اتحاد كرة اليد لأسباب مجهولة

10. بلدنا حلوة والله يا جماعة بس المشكلة فينا إحنا والله، مهما تعملوا عمري ما هكره بلدي، أنا بعشق تراب بلدي، حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص أو مسؤول أو مدرب كسر حلمي، ربنا أكبر من الكل ويبقى الجمهور المصري العظيم هو السند وهو الداعم الأول، حرموني من نيل شرف ارتداء تي شيرت منتخب مصر، حرموني من محاولة اسعاد المصريين اللي بيستنوا أي لحظة يفرحوا فيها بأولادهم وبناتهم.