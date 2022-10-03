عمر سامي: الأهلي لن يتنازل عن الفوز ببطولة أفريقيا لليد

القاهرة - سامية سيد - قال عمر سامي، لاعب الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباريات قوية في الدور الأول من بطولة أفريقيا للأندية المقامة حاليًا في تونس، مؤكدًا أن الأدوار القادمة سوف تشهد مواجهات صعبة للغاية، وأن الأهلي جاهز للتحدي لمواصلة المشوار والتتويج باللقب.

وشدد "سامي" على أن "رجال يد الأهلي" لديهم إصرار كبير على الفوز بالبطولة التي تمثل تحديا كبيرا قبل السفر إلى السعودية؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وألمح إلى أهمية استمرار دعم الجماهير للجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا على أن الفترة المقبلة سوف تشهد جهدا كبيرا من كل فرد في منظومة الفريق لتقديم أفضل ما يمكن من أجل الاستمرار في تقديم العروض القوية والفوز بالبطولات.