شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم جى إس كى الكونغولي فى أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره جى إس كى الكونغولي 39 / 14 فى إطار ثالث لقاءاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس وتستمر حتى 9 أكتوبر الجارى.

نجح الأهلى فى تحقيق الفوز الثالث فى المشوار الأفريقى بعد الفوز على فلاورز البنيني فى ضربة البداية ثم عين توتة الجزائرى.

حصل الأهلى على اللقب من قبل 5 مرات أعوام كلا من، 1985 و1993 و1994 و2012 و2016.

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - راؤول نانتس - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - عمر سامي.

ويلعب «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب فرق فلاورز البنيني وكينشاسا الكونغولي ووفاق عين التوتة الجزائري والترجي التونسي.