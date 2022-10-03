شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الأهلي يتعادلون مع المصري في افتتاح بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 مع المصري بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الإثنين، بالسويس، ضمن الجولة الافتتاحية لبطولة الجمهورية.

بدأ أهلي 2006 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر كامل.

الدفاع: أحمد عابدين - مازن أحمد - عبد الله طاهر - أمير علاء.

الوسط: يوسف إسلام - محمد طارق - آدم سمير - هشام مصطفى - عمر معوض.

الهجوم: محمد أحمد سعد «شيبا».

وشارك عبد الرحمن النحاس بدلًا من عبد الله طاهر، وعمر زكريا بدلًا من أمير علاء، ومحمد شريف «مامادو» بدلًا من عبد الرحمن النحاس.

افتتح مازن أحمد التسجيل للأهلي ثم أدرك المصري هدف التعادل، وأضاف آدم سمير الهدف الثاني للأهلي، قبل أن يدرك المصري التعادل مرة ثانية، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين ٢ - ٢ وحصول كل منهما على أول نقطة له في الموسم الجديد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2006 كلا من سيد غريب مديرًا فنيًّا، ومحمد حافظ مدربًا مساعدًا، وأيمن هريدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.