شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سلة الأهلى تغادر إلى الكويت للمشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق كرة سلة الأهلى رجال إلى الكويت للمشاركة فى منافسات البطولة العربية التى تقام فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجارى. ويشارك فى البطولة فريقا سلة الأهلى والاتحاد السكندرى.

ويتواجد فريق رجال سلة الأهلي بالمجموعة الثانية بالبطولة إلى جانب أندية الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغرافة القطري.

ويشارك الفريق في البطولة بعد أن توج بلقب النسخة الماضية التي أقيمت في الإسكندرية، فيما كان قد حقق الفوز بكل البطولات التي نافس عليها خلال الموسم الماضي، وهي بطولة منطقة القاهرة ودوري المرتبط للمحترفين وكأس مصر والبطولة العربية ودوري السوبر

وضمت قائمة الفريق كلا من:

سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.