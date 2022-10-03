شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يركز على التسليم والتسلم واستمرار تأهيل تاو فى مران الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر حسابها على فيسبوك فيديو لجانب من مران الفريق الأحمر الذى استأنف تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون. وشهد المران تركيز الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على التسليم والتسلم، فيما واصل بيرسي تاو برنامج التأهيل للتعافي من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي خاض 3 مواجهات ودية خلال فترة الإعداد الحالية، حيث فاز على بتروجت وأسوان وتعادل مع فريق طلائع الجيش.