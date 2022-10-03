شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة وتأهيل 6 لاعبين فى الزمالك قبل مواجهة فلامبو البوروندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا خاصا للخماسي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق وحسام أشرف، على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وأدى الخماسي لتدريبات خفيفة بالكرة، قبل خوض تدريبات خاصة بدنية وفنية تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال بالنادي، ولم يشارك اللاعبون فى التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق خلال مران اليوم بناءً على قرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

كما أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر تدريبات تأهيلية منفردة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص في صالة الجيمانزيوم بسبب الإصابة التي يعاني منها في أنكل القدم، ويتابع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة حالة اللاعب ومدى تنفيذه للبرنامج التأهيلي بالشكل الأمثل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري.