شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعود لتدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة بطل بوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض، و تواجد في مران اليوم الإثنين بعد الحصول على راحة في الفترة الماضية بسبب الإجهاد.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع شيكابالا قبل المران من أجل الاطمئنان على حالته، وجاهزيته من الناحية الطبية قبل المشاركة في التدريبات.

وطالب المدير الفني من شيكابالا خوض التدريبات بقوة وتحدث معه بشأن بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع له من قبل الجهاز الفني.

وأدى شيكابالا في بداية المران تدريبات خاصة بالجري الخفيف حول الملعب، في حين أنخرط باقي اللاعبين في التدريبات الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري ثم شارك شيكابالا في جزء تدريبي بالكرة مع بعض زملائه