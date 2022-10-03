رسميًا.. هيجواين يعلق حذاءه

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المهاجم الأرجنتيني المخضرم، جونزالو هيجواين، تعليق حذاءه واعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وخلال مؤتمر صحفي امتلئ بدموع الحاضرين، أعلن لاعب ريال مدريد السابق، ومهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، أن هذا الموسم هو الأخير له مع الساحرة المستديرة.

صاحب الـ 34 عامًا، انتقل إلى الدوري الأمريكي منذ 3 مواسم، وشارك مع فريقه في 67 مباراة، في مختلف المسابقات، وسجل خلالهم 27 هدف، منهم 14 هدف خلال هذا الموسم فقط، والذي شارك فيه بـ26 مباراة.

وبدأ هيجواين مسيرته مع كرة القدم في نادي ريفربليت الأرجنتيني، ثم انتقل للعب لريال مدريد الإسباني، ومنه انتقل إلى نابولي الإيطالي، ثم يوفنتوس، ثم ميلان، وأنهى رحلته الأوروبية بقميص تشيلسي الإنجليزي، ليذهب إلى الولايات المتحدة، ليرتدي قميص فريق إنتر ميامي.