الإسماعيلي ينهي كافة التحويلات البنكية.. ويخاطب فيفا لفتح القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي إنهاء كافة التحويلات بعد استلام النادي إشعارات التحويل "السويفت" الدالة على وفاء النادي بكافة الحقوق المالية للقضايا العالقة على النادي.

وأكد مجلس إدارة الإسماعيلي في بيان له، أنه أتم بشكل رسمي إنهاء كافة التحويلات في جميع القضايا والتي إجماليها 6 قضايا، من بينها قضية التونسي لسعد الجزيري.

وأضاف البيان: "قام مسئولو النادي بالتواصل مع المحامي نصر عزام لمخاطبة الفيفا لإنهاء هذا الملف وحتى يتسنى للفريق قيد الصفقات الجديدة التي تم إبرام التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأكمل البيان: "أوفى مجلس الإدارة بوعده مع جماهير الإسماعيلي من أجل حسم هذا الملف الطويل الذي بات يؤرق جماهير النادي التي ترغب في رؤية اللاعبين الجدد الذي تم التعاقد معهم سعياً لإعادة النادي لمكانته المعتادة بين أندية الكبار منافساً وحاصداً للألقاب".

يذكر أن اتحاد الكرة تلقى خطاباً في وقتًا سابق، من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإيقاف النادى الإسماعيلى عن القيد بسبب عدم تسديد النادى لعقوبة التونسي لسعد الجزيري لاعب الدراويش السابق.