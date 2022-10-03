ليفربول يحاول سد ثغرته عن طريق جوهرة ليستر

محمد اسماعيل - القاهرة - يواجه فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه قائد المنتخب الوطني المصري، محمد صلاح، سوء حظ كبير، جعله يبدأ بريميرليج بشكل متعثر هذا الموسم، إضافة إلى خسارته في افتتاحية مبارياته بدوري أبطال أوروبا، أمام نابولي الإيطالي برباعية قاسية، وعلى الرغم من فوزه الكبير على بورنموث في الدوري الإنجليزي، إلا أن نتائج الفريق لم تتحسن، وتعادل في مباراته الأخيرة أمام برايتون، بثلاثة أهداف لمثلهم.

وبدأ المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، البحث عن متوسط ميدان جديد، لتدعيم صفوف الفريق، من أجل استعادة قوته خلال ما تبقى من الموسم، وربما يكون هذا التدعيم، من بين صفوف فريق ليستر سيتي الإنجليزي، وهو متوسط ميدانه البلجيكي، يوري تيليمانس.

وترغب العديد من الأندية بالدوري الإنجليزي، في التعاقد مع الدولي البلجيكي، وفي مقدمتهم آرسنال الذي يحاول ضم اللاعب منذ الصيف الماضي.

وكانت العديد من التقارير الإنجليزية، قد أفادت أن آرسنال تحرك بالفعل من أجل التعاقد مع تيليمانس في الصيف الماضي، وقبل الماضي أيضًا، لكن لم يصل الحديث مع البلجيكي إلى إرسال عرضًا رسميًا، وذلك لرغبة ليستر في الكسب من وراءه، وبيعه بسعر يصل إلى 80 مليون يورو.

وربما لن يتمكن آرسنال من ضم اللاعب الذي يسعى وراءه منذ سنتين، حيث ينتظر متصدر الدوري الإنجليزي حاليًا، انتهاء عقد اللاعب مع ليستر، لضمه بعدها مجانًا، لكن تفكير ليفربول في البلجيكي، سيشعل الصراع لضمه، هذا الصيف، خاصة أن عقده سينتهي بنهاية شهر يونيو 2023، ولهذا سيضطر ليستر لفتح المزاد من أجل بيعه، والاستفادة منه بدلًا من الرحيل مجانًأ.