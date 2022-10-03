شيكابالا يعود لمران الزمالك.. و يخوض "تدريبات خاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد مران الزمالك اليوم، عودة قائد الفريق الأبيض، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد الحصول على راحة في الفترة الماضية بسبب الإجهاد.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة سريعة مع شيكابالا قبل المران من أجل الاطمئنان على حالته، وجاهزيته من الناحية الطبية قبل المشاركة في التدريبات.

وطالب المدير الفني من شيكابالا خوض التدريبات بقوة وتحدث معه بشأن بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع له من قبل الجهاز الفني.

وأدى شيكابالا في بداية المران تدريبات خاصة بالجري الخفيف حول الملعب، في حين أنخرط باقي اللاعبين في التدريبات الفنية، ثم شارك شيكا في جزء تدريبي بالكرة مع بعض زملائه.

ويستعد الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري.