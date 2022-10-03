شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة للتدريب على التمرير السريع فى مران الزمالك استعدادا لبطل بوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، حصة تدريبية خلال مران اليوم، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة لتدريب اللاعبين على التمريرات.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفريق لمجموعتين، على أن تقوم كل مجموعة بالتمرير السريع في مساحات ضيقة، ويحاول ثنائي من اللاعبين قطع الكرة. ويهدف الجهاز الفني من هذه الفقرة لزيادة معدل دقة التمرير بشكل سريع وسليم بين اللاعبين قبل المباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها 9 أكتوبر الجارى.