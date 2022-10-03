شكرا لقرائتكم خبر عن ندى عبد الرحمن لاعبة الأهلي تتوج بذهبية البطولة العربية للجمباز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت ندى عبد الرحمن، لاعبة الجمباز بالنادي الأهلي، بالميدالية الذهبية فى الفردى العام للبطولة العربية للجمباز الفني، المقامة حاليا بمدينة وهران بالجزائر وتستمر حتى 6 أكتوبر الجاري.

وقدمت لاعبة الأهلي عرضًا مميزًا خلال المنافسات، وتمكنت من حصد الميدالية الذهبية وسط منافسات قوية من لاعبات الدول الأخرى المشاركة فى البطولة.

من جهته أكد الدكتور محمد فؤاد، رئيس جهاز الجمباز بالنادي، جاهزية جميع اللاعبين واللاعبات لخوض منافسات بطولة الجمباز الفني، مشددًا على ثقته في مواصلة المشوار خلال منافسات البطولة لحصد المزيد من الميداليات والوقوف على منصات التتويج.

ويقود جهاز الجمباز بالنادي الأهلي الدكتور محمد فؤاد حبيب رئيسًا، والدكتور كريم عبد الرحمن، ‏المدرب العام لقطاع الرجال، ومها حنفي، مدرب عام قطاع آنسات، فيما يضم الجهاز الإداري محسن اللمعي مديرًا إداريًّا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، ويقود الجهاز الطبي الدكتور أحمد مسعد، طبيب الجهاز.