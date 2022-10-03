شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: لم أتقاض مليما من عملى بالمسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لم يتم تعيينه بالرابطة مقابل 70 ألف جنيه كما يتردد، ولم يتقاض مليمًا من اتحاد الكرة أو منطقة الإسكندرية منذ أن عمل فى مجال كرة القدم.

وأضاف عامر حسين، خلال مداخلة إذاعية، "الاتحاد الأفريقي لا يحدد من البداية مواعيد مبارياته القارية، ولكن إذا تحددت من جانبهم فى وقت مبكر نستطيع وضع المباريات دون تأجيل أو أزمات، ولكننا سنحدد اللائحة بخصوص المباريات القارية وسنخبر بها الأندية".

وتابع عامر حسين، "روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قال لى إن رش المياه من عدمه يكون خطرًا على اللاعبين، فوضعنا فى اللائحة إجبار الأندية على رش الملعب قبل الشوط الأول، وقبل الشوط الثاني، وتوقيع غرامة على النادى الذى يخالف ذلك".

واختتم عامر حسين قائلا، "عندما رحلت عن منصبي لفترتين، جرت الأمور كما تسير بشأن الدواعي الأمنية، وما يحزننى هو ترديد الأندية لكلام الجماهير، وعندما أجرينا مسابقة 2001 أقمناها بسبب المنتخب الأولمبي، وسمحنا للأندية بضم 5 لاعبين من مواليد 99، وفيتوريا عندما أجرى إحصائية وجد أن اللاعبين الشباب عددهم قليل ما يشكل أزمة على مستقبل الكرة المصرية، فحرصنا على لعب بطولة الدوري".