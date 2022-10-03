برج العرب يقترب من استضافة مواجهتى الزمالك وفلامبو البوروندى بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يقترب ملعب برج العرب بالإسكندرية من استضافة مواجهتى الزمالك وفلامبو البوروندى فى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، نظرًا لوجود بعض أعمال الصيانة فى استاد القاهرة، الذى يستضيف مباريات الزمالك.

ويعد ملعب برج العرب الأقرب لاستضافة مباراتى الذهاب والإياب بين الزمالك وفلامبو البوروندى، لوجود صعوبة فى إقامة المباراتين على استاد القاهرة نظرًا لوجود أعمال صيانة فى الملعب.

وأبدى مسئولو نادى فلامبو البوروندى موافقتهم على خوض مواجهتى الزمالك فى القاهرة، لاسيما أن الفريق البوروندى كان حدد تنزانيا لاستضافة مباراة الذهاب أمام الزمالك، وعرض مسئولو الزمالك على الفريق البوروندى استضافة اللقاءين فى القاهرة، وهو ما وافق عليه مؤخرًا مسئولو نادى فلامبو.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على فلامبو دو سنتر البوروندي فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا الأحد المقبل التاسع من أكتوبر الجارى.