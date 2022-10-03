شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يشارك فى بطولة العالم بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك منتخبات الكاراتيه، للشباب والناشئين وتحت 23 سنة، فى منافسات بطولة العالم التي تقام بتركيا فى الفترة من 20 إلى 31 أكتوبر الجارى.

وأكد محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد، أنه من المقرر أن يشارك فى البطولة 37 لاعاًب ولاعبة، من مختلف المنتخبات، على أن يتم اختيارهم من خلال التصفيات التي يتم إقامتها في المركز الأولمبى.

وشاركت مصر الشهر الماضى في منافسات بطولة series A التي أقيمت بتركيا أيضا، وتصدرت مصر الترتيب العام لدول البطولة، وحصل منتخب الكاراتيه على المركز الأول برصيد 12 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 4 ذهبيات، وفضية، بالإضافة إلى 7 برونزيات.

الميداليات حققها كل من، كريم غالى ومؤمن محمد، وعلا المدنى وكاتا جماعى سيدات على مستوى الميداليات الذهبية، وزياد محمد الفضية، بينما البرونزيات تحققت عن طريق فريق المنتخب كاتا جماعى سيدات، زياد على، وبسملة حسن، نورسين على، دينا مصطفى، مصطفى الغباشى بالإضافة إلى كاتا جماعى سيدات.