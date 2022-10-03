7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، وعلى رأسها تضاؤل فرص لحاق شيكابالا بمباراة فلامبو، و حقيقة مفاوضات المقاولون مع أحمد عيد.

الزمالك يدرس تأجيل التعاقد مع أجانب "تحت السن" لانتقالات يناير

يدرس مسئولو نادي الزمالك تأجيل ملف التعاقد مع لاعبين أجانب "تحت السن" لقيدهم فى قائمة الفريق الكروي الأول، لانتقالات شهر يناير المقبل، فى ظل عدم وجود لاعبين سوبر فى هذا الميركاتو.

تضاءلت فرص لحاق محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، فى اللحاق بمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتى تقام فى تنزانيا 9 أكتوبر الجاري.

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن زياد طارق، لاعب خط وسط النادى الأهلى، اختار الخروج من القلعة الحمراء على سبيل الإعارة لصفوف سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كشف محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن وجود اهتمام من المقاولون بضم أحمد عيد لاعب الزمالك، وذلك لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق، خاصة بعد الاستغناء عن خدمات باسم علي وتوجيه الشكر إليه.