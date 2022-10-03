كل ما تريد معرفته عن رحلة الأهلى لتونس لمواجهة اتحاد المنستيرى بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، الاثنين، تدريباته باستاد التتش بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي مع الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا فى تونس، ونلقى الضوء فى السطور التالية على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة..

س: متى تقام مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى؟

ج:تقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيري على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير في الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة.

س: ما هو ملعب مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى؟

ج:تقام مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى على مركب مصطفى بن جنات، وهو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالى 20 ألف متفرج.

س: ما هو حكم مباراة الأهلى والاتحاد المسنتيرى؟

ج:أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" إسناد المباراة للحكم الزامبي جياني سيكازوي، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو شادريكيو والحكم الرابع الزامبي أيودريك نيكولي.

وسبق وأدار سيكازوي للأهلي من قبل 7 مباريات، حقق المارد الأحمر الفوز فى 5 منها وتعادل فى مواجهتين ولم يتلق أى خسارة مع الحكم الزامبى، فيما سيكون ظهوره هو الأول فى مباريات الاتحاد المنستيري.

س: كيف استعد الأهلى لمواجهة بطل تونس؟

ج: خاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش انتهت بفوز الأهلي في الأولى بخمسة أهداف لهدف وفي الثانية بهدفين لهدف ثم تعادل سلبي في المباراه الثالثة أمام الطلائع.

س: متى تسافر بعثة الأهلى لتونس؟

ج: قرر مجلس الأهلى تكليف العامري فاروق، نائب رئيس النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي تسافر إلى تونس الخميس المقبل لخوض مباراة الاتحاد المنستيري فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، والتى من المقرر أن تقام الأحد المقبل.