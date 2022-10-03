شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام المحترفات لمعسكر منتخب النسائية اليوم استعدادا لمواجهتى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل اليوم الاثنين، لاعبات منتخب منتخب مصر للكرة النسائية المحترفات في الخارج للانضمام للمعسكر الذي انطلق السبت الماضي استعدادا لمواجهتي الأردن الوديتين المقرر لهما 6 و 9 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تشارك اللاعبات سارة عصام لاعبة ستوك سيتي الانجليزي، وسارة إسماعيل سيلجادو لاعبة نادي برشلونة الإسباني، وسامية أدم لاعبة نادي نابولى الايطالي وشروق السيد لاعبة كلوج الروماني، ومها الدمرادش لاعبا أرادا سبور الروماني، اليوم في التدريبات الجماعية للمنتخب خلال المعسكر المغلق.

وضم الجهاز الفنى للمنتخب من الدوري المصري كلا من، بسنت عبدالعزيز وهيام عبدالحفيظ وأمنية محمود ومهيرة على ومايا إيهاب وسمر عادل وياسمين سمير وحلا مصطفى وفرح سمير، وإنجى عطية وهند اسماعيل، وأمينة أحمد وراندا خليل وأمنية سمير، ونورهان سالم، وإيمان حسن ونورا خالد ومنه طارق وسالى منصور.

ويضم الجهاز الفنى المعاون كلا من مروة الحواط مدربًا عامًا ومحمد عرفات مدربًا لحراس المرمى والدكتورة إيمان كمال طبيب الفريق وميريت مونيس أخصائى العلاج الطبيعى وراما جويلى المدير الإدارى وسونيا سيد إدارى المنتخب.