شكرا لقرائتكم خبر عن جبريل أحمد يحصد برونزية بطولة الجمهورية للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل جبريل أحمد عامر، اللاعب الصاعد، على برونزية بطولة الجمهورية للجودو تحت 14عاماً، وصعد اللاعب لبطولة الجمهورية بعد مشاركته فى بطولة منطقتي القاهرة والجيزة، بعد حصوله على الميدالية البرونزية فى نادى الصيد.

وأطلق على أحمد لقب رشوان الصغير نظراً لمهاراته العالية وتفوقه على معظم أبناء جيله من حيث الفنيات وسرعة البديهة، وتنبأ له فى أن يكون خليفة محمد رشوان أسطورة الجودو.

ويشارك منتخب الجودو فى منافسات بطولة العالم للكبار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 6 وحتى 12 أكتوبر المقبل فى أوزبكستان. وضمت قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى البطولة كلا من، محمد عبد الموجود ويسري سامي وعلي عيد وعبد الرحمن عبد الغني وعلي حازم، ومعهم المدرب محمد علي. ويخوض المنتخب حاليا معسكرا مغلقا في أوزبكستان، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم. وكان منتخب الجودو قد شارك مؤخرا في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، وحصد ميداليتين الأولى ذهبية من خلال محمد عبد الموجود، والثانية برونزية ليسري سامي.



جبريل أحمد