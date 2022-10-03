شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعى تعلن استضافة المنتخب الأردنى للسيدات وخوض وديتين مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على الكرة النسائية، استضافة المنتخب الأردني للسيدات لخوض مواجهتين وديتين أمام نظيره المصرى، تفعيلًا لاتفاقية التعاون المشترك بين الاتحادين المصرى والأردني.

وقالت دينا الرفاعي، إن الاتفاقية تم توقيعها فى شهر أبريل الماضي، بمباركة واهتمام بالغ من الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني، وحضرت الرفاعى ممثلة عن الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب سمر نصار الأمين العام للاتحاد الأردني وستيفاني النبر عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني.

واختتمت دينا الرفاعي تصريحاتها بالترحيب بالمنتخب الأردني فى بلده الثاني، وأعربت عن أمنياتها في مشاهدة مستويات تليق بالكرة المصرية ونظيرتها الأردنية.