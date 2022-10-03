أسطورة ليفربول: هذا اللاعب وراء تألق صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يرى جون بارنز، نجم ليفربول السابق، أن روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق، هو السبب وراء تألق الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في صفوف الريدز طوال المواسم الماضية.

وانتقل ماني إلى بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليكسر مثلث الرعب الهجومي الذي شكله مع صلاح وفيرمينو لعدة مواسم.

ويمر صلاح بفترة سيئة هذا الموسم، إذ أحرز هدفين فقط حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وينتهي عقد فيرمينو بنهاية الموسم الجاري، ما يعني أنه يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، وتشير التقارير الصحفية إلى أن المهاجم البرازيلي على أعتاب الرحيل عن قلعة "أنفيلد".

ورغم تراجع مستوى ليفربول هذا الموسم، إلا أن بداية فيرمينو جاءت جيدة بعدما حصل على فرصة المشاركة مع تعرض داروين نونيز للإيقاف لمدة 3 مباريات في وقت سابق.

وساهم فيرمينو في 8 أهداف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أحرز 5 أهداف، وصنع 3.

وقال بارنز، فيما أبرزته شبكة "ليفربول إيكو"، اليوم الإثنين "فيرمينو هو المهاجم المفضل بالنسبة لي، بالنظر إلى ما يقدمه للفريق، ليس فقط من حيث تسجيل الأهداف، وإنما أيضًا حجم الجهد المبذول".

وأضاف "فيرمينو هو السبب وراء تألق محمد صلاح وساديو ماني، وتسجيلهما كل تلك الأهداف، بسبب الطريقة التي يلعب بها. إذا رحل فيرمينو عن ليفربول سأكون حزينًا جدًا".

واختتم النجم المعتزل "صحيح أن لدينا داروين نونيز الذي يلعب بشكل مختلف، لكني أفضل الاحتفاظ بلاعب مثل فيرمينو".