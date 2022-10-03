مران الأهلي.. كولر يجتمع باللاعبين.. تدريبات متنوعة للمهاجمين.. وتقسيمة مُصغرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

استأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مع باللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه، قاد أندرياس أندويا، مدرب أحمال الأهلي، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة مع بداية المران الجماعي للفريق، حيث لاعبو الأهلي جانبا من التدريبات البدنية بالكرة ضمن فقرات محددة استمرت لمدة نصف ساعة.

وحرص المدير الفني مارسيل كولر على قيادة تدريبات متنوعة للمدافعين والمهاجمين ضمن فقرات المران الفنية، وبعد ذلك قام مارسيل كولر بإجراء تقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين في ختام فقرات المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم ٩ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي خاض ٣ مواجهات ودية خلال فترة الإعداد الحالية، حيث فاز على بتروجيت وأسوان وتعادل مع فريق طلائع الجيش.