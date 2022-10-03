كلوب مدافعًا عن لاعبي ليفربول: رونالدو ليس في أعلى مستوى من الثقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

استشهد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بالثنائي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، وليونيل ميسي، صانع ألعاب باريس سان جيرمان، للدفاع عن لاعبي الريدز بعد تراجع نتائج الفريق.

وفقد ليفربول نقطتين جديدتين بالتعادل مع برايتون بثلاثة أهداف لمثلهما يوم السبت الماضي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتراجع ليفربول إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط فقط من 7 مباريات.

ويستضيف ليفربول نظيره رينجرز الأسكتلندي غدًا الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل رينجرز المجموعة بلا نقاط بعدما خسر في أول جولتين.

ولدى سؤاله في المؤتمر الصحفي للمباراة الذي عقد اليوم الإثنين عن مدى ثقة لاعبي ليفربول في أنفسهم في الوقت الحالي، رد كلوب "هل تعتقد مثلا أن كريستيانو رونالدو الآن في أعلى مستوى من الثقة بالنفس؟، وهو نفس الأمر بالنسبة لميسي في الموسم الماضي، عليك أن تخطو خطوة في الاتجاه الصحيح، وعندما تكون جاهزًا ستعود الثقة".

ويمر رونالدو بفترة سيئة مع مانشستر يونايتد، إذ سجل هدفًا واحدًا في كل البطولات حتى الآن، بينما لم يفتتح رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف كلوب "لو كنا حققنا الفوز على برايتون لاختلف شعورنا الآن، لكن بنفس المشكلات الفنية، علينا أن نحسّن أشياء كثيرة في أدائنا، كنا في موقف مشابه منذ عامين، واستطعنا تجاوز تلك المرحلة".

وعن كيفية علاج مشاكل ليفربول، أوضح المدرب الألماني "الصبر ليس الكلمة الصحيحة بنسبة 100%، لكن علينا التحلي بالصبر لفعل الشيء الصحيح مرارًا وتكرارًا حتى ننجح، لا يمكننا دائمًا أن نبدأ من الصفر، علينا أن ندافع بشكل مختلف، ونكون أكثر سيطرة على مجريات اللعب".

وبسؤاله عن داروين نونيز، مهاجم الفريق الجديد، علق "عندما ينضم إلينا لاعبون جدد، تطالبهم الجماهير بالتألق سريعًا، هذا يحدث من وقت لآخر، لكن نحن هادئون تمامًا، من المهم ألا نشعر بالقلق".

وتابع "تعرضه للإيقاف لـ3 مباريات لم يساعده، وهذا واضح، الفريق ليس في أفضل أحواله، وهذا لا يساعد أي مهاجم".