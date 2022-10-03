شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وصول الثنائى الأجنبى للنادى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو وصول الثنائى الغانى ياو أنور والإيفوارى كوليبالى للإسماعيلية غداً الثلاثاء للانتظام فى تدريبات الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وتعاقد الإسماعيلى مع النجم الغاني "ياو أنور" قادماً من نادي "أشانتي جولد"، الذى ينشط بدورى البلاك ستارز بعقد طويل الأمد يستمر لخمسة مواسم مقبلة، النجم الغاني يبلغ من العمر 24 عامًا، وشارك الموسم الماضى في 30 مباراة وسجل 22 هدفاً وتُوج بجائزتي هداف الدوري الغاني وأفضل لاعب في الدوري، ويعد أحد أبرز اللاعبين بالدورى هناك.

وتعاقد الإسماعيلى مع الإيفواري عبد القادر كوليبالي مهاجم وهداف فريق كروجو الإيفواري بعقد طويل الأمد يمتد لأربع مواسم، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



ويعد "كوليبالي" ثاني هدافي الدوري الإيفواري برصيد 13 هدفًا بعد كريم كونتيه الذي تم احترافه في الدوري الأوروبي وسبق له التمثيل الدولي ضمن صفوف منتخب بلاده الأول.