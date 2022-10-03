موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، الاثنين، تدريباته باستاد التتش بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا فى تونس.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دوري أبطال أفريقيا

ويلتقى النادى الأهلى فى الرابعة عصر الأحد 9 أكتوبر على ملعب بن جنات أحد ملاعب منتخب تونس الأساسية فى مدينة المنستير.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلى نظيره الاتحاد المنستيرى فى مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر فى القاهرة.

الأهلى الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية .

معلومات عن الاتحاد المنستيرى منافس الأهلى

وتأسس فريق الاتحاد المنستيرى فى مدينة المنستير بتونس فى 17 مارس 1923 ويلقب بـ "أبناء الرباط"، كما يمتلك ملعبا سعته 20 ألف مشجع، وهو ملعب مصطفى بن جنات.

وأنهى الموسم الماضى فى المركز الثانى بالدورى التونسى بفارق نقطتين عن الترجى.

كما حصل على بطولتين خلال تاريخه، بواقع كأس تونس موسم 2019-2020، والسوبر التونسى موسم 2020-2021.

وتبلغ قيمته التسويقية، وفقا لموقع ترانسفير ماركت، 9.18 مليون يورو.

ويبلغ متوسط أعمار اللاعبين 24.9 عاما في الاتحاد المنستيرى.

يوسف العبدلي هو هداف الاتحاد المنستيرى في الدوري بالموسم الماضي برصيد 5 أهداف، ولكنه رحل إلى صفوف الأهلي السعودي، يوم 26 يوليو 2022.

كما يعد زياد العلوي وحسام تقا ويوسف عومارو أبرز لاعبي الاتحاد المنستيري التونسي .

ويتولى مهمة تدريب الفريق الصربي ماركو نوفيش وذلك من شهر يوليو الماضي .

وتأهل الاتحاد المنستيرى لدور الـ 32 بالخسارة من الجيش الرواندى ذهاباً بهدف دون رد ثم فاز إياباً 3-0.