شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفاب الكاميرونى فى بطولة أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة اليد بنادى الزمالك مواجهة قوية اليوم أمام فاب الكاميرونى فى ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس وتستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجارى.





موعد مباراة الزمالك و فاب الكاميرونى

تقام مباراة الزمالك وفاب الكاميرونى فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ـ السابعة مساءً بتوقيت تونس.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى الفوز بأول لقاءاته فى البطولة بنتيجة 40/17 على رد ستار الايفوارى قبل الفوز على مولودية الجزائر فى ثانى لقاءاته.

ويطمح الزمالك فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب التوجى التونسى و التى حرمته من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية " سوبر جلوب"، فضلا عن أن الزمالك يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجا حيث أنه توج باللقب 12 مرة من قبل.

ويشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام كلا من ، 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019.