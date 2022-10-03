شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات نصف نهائي بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى تستضيفها ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وكان 3 لاعبين مصريين قد نجحوا فى التأهل إلى هذا الدور وهم، مروان الشوربجي ومازن هشام في منافسات الرجال، وفريدة محمد في منافسات السيدات.

ويلتقي مروان الشوربجي مع البيروفي دييجو إلياس، فيما يواجه مازن هشان منافسه الانجليزي محمد الشوربجي.

وفي منافسات السيدات تلتقي فريدة محمد مع منافستها النيوزلاندية جويل كينج، وجدير بالذكر أن المنافسات تستمر حتى الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء.