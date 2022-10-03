شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانا صباحيا استعدادا لمواجهة اتحاد المنستيري بدوري الأبطال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، الاثنين، تدريباته باستاد التتش بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي مع الاتحاد المنستيري التونسي المقرر لها الرابعة عصر الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا فى تونس.

وفاز الأهلى فى أولى المباريات الودية أمام بتروجت بنتيجة 5-1، ثم فاز على أسوان بنتيجة 2-1 قبل أن يختتم ودياته أمام طلائع الجيش بالتعادل السلبى.

ويفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بين ثلاثي الفريق الهجومي، محمد شريف، حسام حسن، وشادي حسين لاختيار أحدهم لقيادة هجوم الفريق في "ضربة البداية" للموسم الجديد بمواجهة اتحاد المنستيري التونسي بملعب الأخير في دوري أبطال أفريقيا.

ولم يستقر المدرب السويسري الذي تولى تدريب الأهلي مؤخراً خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز على المهاجم الأساسي للفريق في الموسم المقبل ومازال يبحث ويُقارن بين الثلاثي شريف وحسام وشادي، فرغم تفوق حسام حسن في المباريات الودية التي خاضها الفريق مؤخراً استعداداً للموسم الجديد حيث سجل هدفين في الوديات الثلاث، إلا أن كولر لم يحسم الأمر بشأن المهاجم الأساسي للفريق في الموسم المقبل ومازال يُفاضل لاختيار الأنسب.

وينوى المدرب السويسري تجهيز الثلاثي شادي وحسام وشريف حتى يكون الجميع في مستوى واحداً تقريباً وحتى لا يعاني الفريق هجومياً حال غياب أحدهم لأى سبب من الأسباب، وسوف تشهد الفترة المقبلة مزيداً من المتابعة عن طريق كولر لتحديد المهاجم الأساسي قبل بدء الموسم الجديد الذي يستهله الأهلي أمام إتحاد المنستيري يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بتونس.