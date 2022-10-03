شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الأثقال يكشف عن شعار بطولتى أفريقيا والأندية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد رفع الأثقال، برئاسة محمد عبد المقصود، عن الشعار الخاص ببطولة أفريقيا وبطولة الأندية الأفريقية، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 27 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبل.

ويحمل شعار البطولة معالم القاهرة والجيزة ممثلة في الأهرامات وبرج القاهرة، وتم الاستقرار على اقامة البطولة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

وتم التأكيد على حجز مقر الإقامة فى أحد الفنادق القريبة من الصالة المغطاة من أجل سهولة الانتقال، وتم أيضاً الاتصال مع الاتحادات الأفريقية المشاركة في البطولة لتحديد الجدول الزمني لوصولهم.

على الجانب الآخر، أعرب محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد عن سعادته باستضافة مصر لهذه البطولة مؤكدا أن بطولة الأندية الأفريقية تقام لأول مرة في مصر، وأشاد بالدعم الكبير الذي يتلقاه من وزارة الرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.