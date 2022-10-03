شكرا لقرائتكم خبر عن "دونجا" يواصل التأهيل من إصابة الغضروف فى الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك الجديد، مرحلة التأهيل للتعافي من إصابة غضروف الركبة، وذلك بعدما خضع اللاعب لعملية جراحية الأسبوع الماضي، ونشر دونجا فيديوعبر حسابه الشخصي على تويتر خلال أدائه بعض التدريبات فى الجيم.

من جانبه، أجرى البرتغالي روي فيتوريا اتصالا باللاعب، للاطمئنان عليه عقب إجرائه العملية الجراحية.

وكان دونجا قد سافر إلى قطر من أجل بدء إجراءات علاجه من الإصابة التي لحقت به، وأجرى عملية المنظار في غضروف الركبه الخارجي وتترواح مدة غيابه عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع.

وكان الزمالك قد أعلن رسميًا عن التعاقد مع دونجا قادمًا من صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية، ومن المنتظر ظهوره فى التدريبات فور شفائه من الإصابة بشكل نهائى.