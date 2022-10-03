شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية وفنية متنوعة لنجوم الأهلى فى المران الصباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد أندرياس أندويا، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين فى فقرات بدنية متنوعة مع بداية المران الجماعي للفريق الذى أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى لاعبو الأهلي جانبا من التدريبات البدنية بالكرة ضمن فقرات محددة استمرت لمدة نصف ساعة.

وحرص المدير الفني مارسيل كولر على قيادة تدريبات متنوعة للمدافعين والمهاجمين ضمن فقرات المران الفنية. وبعد ذلك أجرى مارسيل كولر تقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين فى ختام فقرات المران.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض 3 مباريات ودية خلال فترة الإعداد الحالية، حيث فاز على بتروجيت وأسوان وتعادل مع فريق طلائع الجيش.